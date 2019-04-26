2019-04-26T11:23:03+03:00
Происшествия

В Волгограде мошенник пообещал бизнесменам договориться с налоговиками за 50 миллионов рублей

Предприниматели сообщили об аферисте в полицию
Екатерина МАЛИНИНА
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Бизнесмены решили отказаться от сомнительного коммерческого предложения.Бизнесмены решили отказаться от сомнительного коммерческого предложения.
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Иногда удивляешься смелости и наглости некоторых обманщиков: пан или пропал. 44-летний волгоградец пришел в крупную компанию с конкретным коммерческим предложением к владельцам. Он узнал, что фирму недавно проверяли налоговики и насчитали штрафов на 100 миллионов рублей. Он сообщил мужчинам, что имеет связи в ФНС и МВД, благодаря которым он может договориться об уменьшении суммы. Для этого нужно передать ему 50 миллионов рублей, которые он, в свою очередь, передаст кому следует для решения вопроса.

Коммерсанты почти решились на сомнительную сделку, но все-таки послушались голоса разума. Сообщили о предприимчивом посреднике в правоохранительные органы. И в итоге оказалось, что действовал аферист в одиночку и никаких связей в принципе нигде не имеет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество. Свою вину волгоградец полностью признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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