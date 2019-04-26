2019-04-26T11:19:24+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали телефонных мошенников: на их счету десятки пострадавших

Два безработных волгоградца выманили у доверчивых людей как минимум 300 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У задержанных изъяли 1 ноутбук, 17 мобильных телефонов, 23 сим-карты, а еще кучу банковских карт и блокноты с записями.У задержанных изъяли 1 ноутбук, 17 мобильных телефонов, 23 сим-карты, а еще кучу банковских карт и блокноты с записями.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Два 31-летних волгоградца - жителя Дзержинского района нигде не работали и жили за счет мошенничества и доверчивых граждан. За полгода они обманули десятки людей. Таких, как они, называют телефонные мошенники.

- Они звонили случайным абонентам, представлялись близкими родственниками, и жаловались, что попали в аварию, и что им грозит арест. Просили перевести определенную сумму денег, чтобы «порешать» вопрос с полицейскими, - рассказывают схему аферистов в ГУ МВД по региону.

По этой схеме волгоградцы работали с ноября 2018 года по март 2019 года. Доверчивые люди переводили им разные суммы - от 20 до 70 тысяч рублей. Оперативники уже насчитали десять потерпевших, но, полагают, что жертв мошенников гораздо больше. Пока предварительный ущерб оценили в 300 тысяч рублей. Сегодня, 26 апреля, аферистов задержали оперативные сотрудники и следователи ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии.

- В ходе обысков по местам жительства задержанных оперативники обнаружили и изъяли: 1 ноутбук, 17 мобильных телефонов, 23 сим-карты, 4 флеш-накопителя, 13 банковских карт, 3 блокнота с записями, денежные средства в сумме 65 000 рублей, автомобиль «Мерседес Бенц» S-класса, на котором волгоградцы передвигались во время совершения телефонных звонков, - сообщают в ведомстве.

Свою вину мошенники отрицают, но у полицейских достаточно улик, доказывающих их причастность к телефонным вымогательствам.

- Оба подозреваемых на время проведения следствия арестованы, - уточняют в региональном ГУ МВД

ИСТОЧНИК KP.RU

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