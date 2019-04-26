2019-04-26T10:33:31+03:00
Звезды

Горьковка приглашает волгоградцев посмотреть на призрачные острова Антарктики

В Волгограде открылась экспозиция «ледяных» географических карт
Светлана КИРИЛЛОВА
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С XIX века путешественники сражаются с тайнами труднодоступной части света – Антарктики. Начальники морских экспедиций много раз пытались составить карты этой полярной области, но сталкивались с одной и той же загадкой – островами-призраками, существование которых нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. 20 апреля волгоградская Горьковка открыла выставку географических карт XIX-XX веков «Острова-призраки на карте Антарктики» из коллекции Павла Стручалина.

Словно кадры из фантастических кинофильмов, предстанут перед волгоградцами изображения десятков природных объектов. Часть из них канула в лету, редкие острова дожили до наших дней в измененном виде, а иногда невозможно понять, была ли точка на карте на самом деле, или привиделась моряку. Сегодня поверхность земного шара изучена до миллиметра, трудно представить, что в прошлых столетиях на географических картах стойко держались полуфантастические объекты с пометой «существование сомнительно». Познакомиться с тайнами призрачных островов Горьковка приглашает до 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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