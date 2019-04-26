«Везут, как дрова»: в Волжском водители уронили пассажирку и кондуктора

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-26T10:28:44+03:00

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Наши водители автобусов и маршруток иногда действительно возят пассажиров, как дрова. За минувший день, 25 апреля, сразу две волжанки оказались в больнице после поездок на общественном транспорте.

Утром - примерно в 06.50 - в больницу обратилась за помощью 23-летняя девушка. Она получила травму в маршрутном такси. Очередная «заказная» маршрутка везла людей по улице Оломоуцкой, направлялась в сторону улицы Карбышева, когда водитель резко ударил по тормозам. Столкновения он, к счастью, избежал, а вот пассажирка в салоне упала, да так, что пришлось обращаться в больницу.

Второй пострадавшей от нерадивого водителя стала 61-летняя женщина-кондуктор. Волжанка работала на автобусе в паре с 59-летним водителем. Вчера он, видимо, был не в настроении, и ездил так, что пассажиры летали по салону. Во время очередного такого маневра кондуктор не удержалась и упала. Причем упала неудачно.

- 61-летнюю женщину с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU