2019-04-26T10:28:44+03:00
Происшествия

«Везут, как дрова»: в Волжском водители уронили пассажирку и кондуктора

В больнице с травмами оказались 23-летняя девушка и 61-летняя женщина
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Наши водители автобусов и маршруток иногда действительно возят пассажиров, как дрова. За минувший день, 25 апреля, сразу две волжанки оказались в больнице после поездок на общественном транспорте.

Утром - примерно в 06.50 - в больницу обратилась за помощью 23-летняя девушка. Она получила травму в маршрутном такси. Очередная «заказная» маршрутка везла людей по улице Оломоуцкой, направлялась в сторону улицы Карбышева, когда водитель резко ударил по тормозам. Столкновения он, к счастью, избежал, а вот пассажирка в салоне упала, да так, что пришлось обращаться в больницу.

Второй пострадавшей от нерадивого водителя стала 61-летняя женщина-кондуктор. Волжанка работала на автобусе в паре с 59-летним водителем. Вчера он, видимо, был не в настроении, и ездил так, что пассажиры летали по салону. Во время очередного такого маневра кондуктор не удержалась и упала. Причем упала неудачно.

- 61-летнюю женщину с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Астраханка делала поддельные полисы ОСАГО в фотошопе
Производство алюминия своими глазами
Погода на Пасху в Волгограде: +25 без дождя
В Волгограде погасят конверт с портретом царицынского мецената
Чиновник, обвинивший волгоградскую учительницу в клевете, попал в больницу и на заседание не явился
Юные саратовцы приедут в город-герой на «Поезде в Сталинград»
В Волгограде мошенник пообещал бизнесменам договориться с налоговиками за 50 миллионов рублей
В Волгограде поймали телефонных мошенников: на их счету десятки пострадавших
Горьковка приглашает волгоградцев посмотреть на призрачные острова Антарктики
2 и 4 мая в Волгограде пройдут ночные тренировки военного парада
В центре Волгограда молодой водитель чуть не убил в аварии двоих детей
В Волгограде маршрутка протаранила легковушку и троллейбус
28 апреля электрички повезут болельщиков на матч «Ротора»
Донарушалась: у волгоградки за штрафы забрали Toyota Land Cruiser Prado
В Волгограде УК заплатит четверть миллиона за потеки в подъездах
Похититель школьницы из Камышина не смог оспорить приговор
В Астрахани спасение собаки из коллектора попало на видео