2019-04-26T10:14:16+03:00
Политика

2 и 4 мая в Волгограде пройдут ночные тренировки военного парада

На время репетиций будет перекрыто движение на центральной площади
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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До Дня Победы остаются считанные дни, и военные заканчивают приготовления к параду, который по традиции пройдет 9 мая по центральной площади Волгограда. Экипажи боевой и специальной техники Южного военного округа (ЮВО) уже провели заключительную тренировку механизированной колонны военного парада на аэродроме Бикетовка, теперь пройдут две репетиции непосредственно в центре города.

- В парадном строю по главной площади Волгограда в этом году в составе механизированной колонны пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», автомобили КамАЗ 5350 с личным составом, а также историческая техника. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Всего в параде будет задействовано более 30 единиц техники, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Ночные тренировки парада пройдут на площади Павших борцов в Волгограде 2 и 4 мая. На время репетиций движение транспорта по площади будет перекрыто. Так что волгоградских водителей просят учесть это составлении своих маршрутов по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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