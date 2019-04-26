2019-04-26T09:55:28+03:00
Происшествия

В центре Волгограда молодой водитель чуть не убил в аварии двоих детей

18-летний шофер на «Шевроле Лачетти» протаранил иномарку с малышами в салоне
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Парень на "Шевроле" не уступил дорогу иномарке, в которой ехали двое детей.Парень на "Шевроле" не уступил дорогу иномарке, в которой ехали двое детей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Двое волгоградских деток - 6-летний мальчик и 9-летняя девочка - оказались в больнице с травмами из-за нерадивого водителя-новичка. Авария произошла вечером - в 19.30 - 25 апреля в Центральном районе Волгограда. 18-летний парень на «Шевроле Лачетти» ехал по улице 7-ой Гвардейской в сторону Нулевой продольной магистрали, выезжая со второстепенной улицы он не уступил дорогу «Фольксваген Джетта», которая ехала по главной.

- «Шевроле» врезалась в иномарку, за рулем которой находился 33-летний водитель. Избежать столкновения у него просто не было возможности. Удар пришелся на пассажирскую часть авто, где находились дети, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Примерно в это же время в Волжском 39-летний водитель на «Ладе Калина» догнал иномарку «Киа Рио», которая ехала в попутном направлении.

- В результате столкновения пострадали 35-летняя женщина и 2-летний мальчик - пассажиры «Лады Калина». Их увезли в больницу с места ДТП, - сообщают в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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