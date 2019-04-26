2019-04-26T09:43:07+03:00
Происшествия

В Волгограде маршрутка протаранила легковушку и троллейбус

Данные по пострадавшим уточняются
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Опять в Волгограде произошла авария с участием маршрутного такси. В погоне за прибылью маршрутчики нарушают, а страдают пассажиры. Сегодня, 26 апреля, крупное ДТП случилось на улице Рабоче-Крестьянской в районе остановки «Порт-Саида». Маршрутчик на «ГАЗели», заполненной людьми, так торопился, что обгонял одну машину за другой. В какой-то момент он не справился с управлением и на полном ходу врезался в «ВАЗ-2106».

Удар был такой силы, что микроавтобус отбросило на встречную полосу, по которой двигался троллейбус № 12 с пассажирами.

- К счастью, никто из пассажиров троллейбуса не пострадал, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии. - Волгоградцы по своим билетам смогли пересесть на другой троллейбус, двигающийся по этому маршруту.

Данные о пострадавших в маршрутном такси еще уточняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливают обстоятельства происшедшего.

- Движение других троллейбусов по данной ветке осуществляется в штатном режиме, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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