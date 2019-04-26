2019-04-26T09:25:08+03:00
Общество

28 апреля электрички повезут болельщиков на матч «Ротора»

До стадиона «Волгоград Арена» продлят маршруты и пустят дополнительные электрички 28 апреля 2019 [расписание]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Все на стадион!Все на стадион!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Любителей футбола в воскресенье, 28 апреля 2019 года, в 14 часов ждут на стадионе «Волгоград Арена». «Ротор» принимает на своем поле ФК «СКА Хабаровск». А болельщиков из южных районов города повезут на стадион электропоезда. Попасть на матч можно на электричке №6314. В это день она продлит маршрут и пойдет от станции Шпалопропитка не до вокзала, а до станции Краснооктябрьской. Отправление от конечной в Красноармейском районе - в 12.23. На Мамаев курган болельщики прибудут в 13.30.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, обратно болельщиков на юг города повезет дополнительная электричка №6327. 28 апреля 2019 года электропоезд пойдет по маршруту Краснооктябрьская - Шпалопропитка. Отправление от станции Краснооктябрьская в 16.17, от ближайшей к стадиону станции Мамаев Курган - в 16.23. На конечную станцию Шпалопропитка состав прибудет в 17.39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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