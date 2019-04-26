2019-04-26T09:21:58+03:00
Общество

Донарушалась: у волгоградки за штрафы забрали Toyota Land Cruiser Prado

Неоплаченный долг женщины перевалил за 130 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вообще женщины-водители считаются более аккуратными на дорогах, но есть и среди них злостные нарушительницы. Одна из таких живет в Советском районе Волгограда. Женщина умудрила накопить штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 130 тысяч рублей. Причем оплачивать их она не торопилась. Хотя бедной ее точно не назовешь: барышня разъезжает на Toyota Land Cruiser Prado (цена которого на рынке - от трех миллионов рублей).

Женщине не раз приходили «письма счастья» от ГИБДД, но она на них не реагировала, тогда к ней наведались судебные приставы.

- Когда приставы пришли по адресу проживания должницы, они обнаружили во дворе иномарку «Toyota Land Cruiser Prado», принадлежащий волгоградке. Тут же был составлен акт описи и ареста имущества, машина изъята и помещена на платную стоянку, - рассказывают в региональном УФССП.

Как только волгоградка оказалась без своего любимого внедорожника, она тут же нашла необходимую сумму денег и погасила долги по штрафам. Кроме того, ей пришлось заплатить еще исполнительский сбор в полном объеме. Машину вернули владелице.

А приставы напоминают, что любой житель Волгоградской области, не выходя из дома, может проверить себя на наличие задолженности и оплатить ее. Для этого необходимо зайти на официальный сайт УФССП России по Волгоградской области в раздел «Банк данных исполнительных производств».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Волгограда молодой водитель чуть не убил в аварии двоих детей
В Волгограде маршрутка протаранила легковушку и троллейбус
28 апреля электрички повезут болельщиков на матч «Ротора»
В Волгограде УК заплатит четверть миллиона за потеки в подъездах
Похититель школьницы из Камышина не смог оспорить приговор
В Астрахани спасение собаки из коллектора попало на видео
В Германии волгоградцы после реставрации открыли мемориал, посвященный Т-34
С 26 апреля начнут ходить кораблики Красноармейск - Вязовая Грива
В Астрахани будут судить безумного жениха, нанесшего 24 ножевых удара девушке
Сына Гасана Набиева могут лишить полномочий председателя райсуда из-за двойного гражданства
Бандиту, ограбившему ювелирный магазин в Камышине, дали 12 лет колонии
С 1 мая в Волгограде откроется 71-й сезон работы детской железной дороги
Волгоградцы смогут купить билеты на матч Ротор-СКА-Хабаровск в ж/д кассах
Волгоградский судостроительный завод продали в 7 раз дешевле первоначальной цены
«Красный Октябрь» продолжит работать без сухой газоочистки еще неопределенное время
Банда из Волгограда продала сотни литров икры почти на 50 миллионов рублей
Волгоградцев, сдавших квартиру в аренду на ЧМ-2018, просят заплатить налоги
Камышанин не мог попасть домой и обещал взорвать многоэтажку
В Волгограде приставы списали деньги со счета лежачего пенсионера по поддельному судебному решению
Пара из Волгограда жестко убила и сожгла пожилую нянечку
В Астрахани должник отправил в нокаут судебного пристава-женщину
Лесники высадили в волгоградскую землю четыре миллиона сеянцев
Получать электронные квитанции за электроэнергию стало еще проще
Под Волгоградом теща ранила ножом обидчика дочери и выгнала на улицу
Из-за пожара в больнице № 3 эвакуировали пациентов и персонал
Под Волгоградом в столкновении иномарок погибла автоледи