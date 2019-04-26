Донарушалась: у волгоградки за штрафы забрали Toyota Land Cruiser Prado

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-26T09:21:58+03:00

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Вообще женщины-водители считаются более аккуратными на дорогах, но есть и среди них злостные нарушительницы. Одна из таких живет в Советском районе Волгограда. Женщина умудрила накопить штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 130 тысяч рублей. Причем оплачивать их она не торопилась. Хотя бедной ее точно не назовешь: барышня разъезжает на Toyota Land Cruiser Prado (цена которого на рынке - от трех миллионов рублей).

Женщине не раз приходили «письма счастья» от ГИБДД, но она на них не реагировала, тогда к ней наведались судебные приставы.

- Когда приставы пришли по адресу проживания должницы, они обнаружили во дворе иномарку «Toyota Land Cruiser Prado», принадлежащий волгоградке. Тут же был составлен акт описи и ареста имущества, машина изъята и помещена на платную стоянку, - рассказывают в региональном УФССП.

Как только волгоградка оказалась без своего любимого внедорожника, она тут же нашла необходимую сумму денег и погасила долги по штрафам. Кроме того, ей пришлось заплатить еще исполнительский сбор в полном объеме. Машину вернули владелице.

А приставы напоминают, что любой житель Волгоградской области, не выходя из дома, может проверить себя на наличие задолженности и оплатить ее. Для этого необходимо зайти на официальный сайт УФССП России по Волгоградской области в раздел «Банк данных исполнительных производств».

ИСТОЧНИК KP.RU