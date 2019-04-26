2019-04-26T09:01:59+03:00
Общество

В Волгограде УК заплатит четверть миллиона за потеки в подъездах

ООО «УК Возрождение» оштрафовали за плохой уход за жилым домом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Некоторые управляющие компании Волгограда так халатно относятся к своим обязанностям, что дома, находящиеся на их обслуживании, выглядят, как после катастрофы. Например, жители дома №48 по улице Штеменко и дома №2 по улице Северный городок уже неоднократно обращались в свое ООО «УК Возрождение» с жалобами на протекающую кровлю и непорядок в подвальных помещениях. Однако, реакции, так и не дождались. Зато эта УК дождалась проверки Жилинспекции.

В ходе обследования вышеуказанных домов сотрудники «Жилищной инспекции Волгограда» аппарата главы Волгограда выявили жуткие следы от потеков и влажные пятна на потолках и стенах, местами от сырости уже отвалилась штукатурка. В ужасном состоянии также находятся внутридомовые трубы холодного и горячего водоснабжения.

За выявленные нарушения инспекторы выписали ООО «УК Возрождение» штраф. Причем немаленький - в размере 250 тысяч рублей (чтобы не повадно было).

ИСТОЧНИК KP.RU

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