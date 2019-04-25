Похититель школьницы из Камышина не смог оспорить приговор
Сегодня 59-летний житель Камышина Волгоградской области Сергей Вихлянцев отправится в колонию строгого режима на долгих 12 лет. Ему не удалось оспорить столь жесткий вердикт, Волгоградский областной суд посчитал решение райсуда справедливым и оправданным.
Напомним, это Вихлянцев выкрал 11-летнюю Аню Выпрецкую и пять дней удерживал в своей квартире в заложниках. Он подкараулил девочку по пути в школу, представился сотрудником полиции, наврал в «три короба» и увез к себе. Школьницу пять дней искали волонтеры, полиция и простые камышане. Нашли при поквартирном обходе.
Сергей Вихлянцев, как оказалось, был знаком с родителями Ани, он работал в свое время у них в магазине грузчиком. Но его выгнали за пьянство. А девочку он украл, чтобы получить за нее выкуп. Следователи выяснили, что мужчина задолжал большую сумму денег по кредитам и рассчитывал таким образом «заработать». Кроме того, при обыске у Вихлянцева нашли более 560 граммов пороха.
Райсуд признал его виновным по трем статьям. Камышанин не согласился с приговором и подал апелляцию. Но снисхождения не добился.
Приговор вступил в законную силу, уточняют в областной прокуратуре.
Подозреваемый в похищении девочки в городе Камышине.
ИСТОЧНИК KP.RU