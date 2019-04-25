2019-04-25T21:12:11+03:00
Происшествия

Похититель школьницы из Камышина не смог оспорить приговор

Сергей Вихлянцев проведет за решеткой 12 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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59-летнего камышанина признали виновным в похищении ребенка и отправили в колонию строгого режима.59-летнего камышанина признали виновным в похищении ребенка и отправили в колонию строгого режима.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сегодня 59-летний житель Камышина Волгоградской области Сергей Вихлянцев отправится в колонию строгого режима на долгих 12 лет. Ему не удалось оспорить столь жесткий вердикт, Волгоградский областной суд посчитал решение райсуда справедливым и оправданным.

Напомним, это Вихлянцев выкрал 11-летнюю Аню Выпрецкую и пять дней удерживал в своей квартире в заложниках. Он подкараулил девочку по пути в школу, представился сотрудником полиции, наврал в «три короба» и увез к себе. Школьницу пять дней искали волонтеры, полиция и простые камышане. Нашли при поквартирном обходе.

Сергей Вихлянцев, как оказалось, был знаком с родителями Ани, он работал в свое время у них в магазине грузчиком. Но его выгнали за пьянство. А девочку он украл, чтобы получить за нее выкуп. Следователи выяснили, что мужчина задолжал большую сумму денег по кредитам и рассчитывал таким образом «заработать». Кроме того, при обыске у Вихлянцева нашли более 560 граммов пороха.

Райсуд признал его виновным по трем статьям. Камышанин не согласился с приговором и подал апелляцию. Но снисхождения не добился.

Приговор вступил в законную силу, уточняют в областной прокуратуре.

Подозреваемый в похищении девочки в городе Камышине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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