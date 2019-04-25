В Астрахани спасение собаки из коллектора попало на видео

СЕГОДНЯ 20:12 2019-04-25T20:13:47+03:00

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«Недавно была спасена ещё одна душа», - приятную новость сообщили волонтеры из астраханского приюта «Верный друг». Речь идет о жизни собачьей. Обычного беспризорного пса, который заблудился и случайно провалился в канализационный коллектор.

Произошло это на улице Августовской в Ленинском районе Астрахани. Скулящего пса услышал участковый полицейский Александр Лакушин. Это он не смог пройти мимо несчастного животного и стал звать на помощь. Сначала обратился к местным жителям. Они хотели спуститься в яму, чтобы достать собаку, но она была в состоянии стресса, от чего рычала и кидалась на людей.

Тогда участковый сообразил позвонить волонтерам из приюта. специалисты тут же выехали на место и достали попавшего в ловушку пса.

В Астрахани полицейский и волонтеры вытянули из колодца пса.

- Хочется отметить фразу, которая прозвучала от участкового в нашем с ним разговоре. Он сказал, что не имеет права оставлять животное в беде! Низкий поклон таким полицейским за такие грамотные слова и действия, - написали зоозащитники в своей группе «Верный друг».

Весть о добром участковом тут же разлетелась по Астрахани. Дошла и до руководства МВД по Астраханской области.

- Спасибо за теплые слова в адрес нашего сотрудника, мы его обязательно поощрим, - отписались в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU