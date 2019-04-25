2019-04-25T20:13:47+03:00
Общество

В Астрахани спасение собаки из коллектора попало на видео

Несчастное животное заметил участковый и позвал на помощь [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Достать из колодца пса смогли только опытные зоозащитники. Фото - скрин видео астраханского приюта "Верный друг".Достать из колодца пса смогли только опытные зоозащитники. Фото - скрин видео астраханского приюта "Верный друг".
Изменить размер текста:

«Недавно была спасена ещё одна душа», - приятную новость сообщили волонтеры из астраханского приюта «Верный друг». Речь идет о жизни собачьей. Обычного беспризорного пса, который заблудился и случайно провалился в канализационный коллектор.

Произошло это на улице Августовской в Ленинском районе Астрахани. Скулящего пса услышал участковый полицейский Александр Лакушин. Это он не смог пройти мимо несчастного животного и стал звать на помощь. Сначала обратился к местным жителям. Они хотели спуститься в яму, чтобы достать собаку, но она была в состоянии стресса, от чего рычала и кидалась на людей.

Тогда участковый сообразил позвонить волонтерам из приюта. специалисты тут же выехали на место и достали попавшего в ловушку пса.

В Астрахани полицейский и волонтеры вытянули из колодца пса.

- Хочется отметить фразу, которая прозвучала от участкового в нашем с ним разговоре. Он сказал, что не имеет права оставлять животное в беде! Низкий поклон таким полицейским за такие грамотные слова и действия, - написали зоозащитники в своей группе «Верный друг».

Весть о добром участковом тут же разлетелась по Астрахани. Дошла и до руководства МВД по Астраханской области.

- Спасибо за теплые слова в адрес нашего сотрудника, мы его обязательно поощрим, - отписались в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Похититель школьницы из Камышина не смог оспорить приговор
В Германии волгоградцы после реставрации открыли мемориал, посвященный Т-34
С 26 апреля начнут ходить кораблики Красноармейск - Вязовая Грива
В Астрахани будут судить безумного жениха, нанесшего 24 ножевых удара девушке
Сына Гасана Набиева могут лишить полномочий председателя райсуда из-за двойного гражданства
Бандиту, ограбившему ювелирный магазин в Камышине, дали 12 лет колонии
С 1 мая в Волгограде откроется 71-й сезон работы детской железной дороги
Волгоградцы смогут купить билеты на матч Ротор-СКА-Хабаровск в ж/д кассах
Волгоградский судостроительный завод продали в 7 раз дешевле первоначальной цены
«Красный Октябрь» продолжит работать без сухой газоочистки еще неопределенное время
Банда из Волгограда продала сотни литров икры почти на 50 миллионов рублей
Волгоградцев, сдавших квартиру в аренду на ЧМ-2018, просят заплатить налоги
Камышанин не мог попасть домой и обещал взорвать многоэтажку
В Волгограде приставы списали деньги со счета лежачего пенсионера по поддельному судебному решению
Пара из Волгограда жестко убила и сожгла пожилую нянечку
В Астрахани должник отправил в нокаут судебного пристава-женщину
Лесники высадили в волгоградскую землю четыре миллиона сеянцев
Получать электронные квитанции за электроэнергию стало еще проще
Под Волгоградом теща ранила ножом обидчика дочери и выгнала на улицу
Из-за пожара в больнице № 3 эвакуировали пациентов и персонал
Под Волгоградом в столкновении иномарок погибла автоледи