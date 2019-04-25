2019-04-25T19:04:12+03:00
Общество

В Германии волгоградцы после реставрации открыли мемориал, посвященный Т-34

Посол России в ФРГ и бургомистр города Байльрод посадили рядом дуб — символическое дерево мира
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Германии немного сохранилось советских мемориалов, и волгоградцы запустили акцию по сохранению этих памятников. Фото РВИО.В Германии немного сохранилось советских мемориалов, и волгоградцы запустили акцию по сохранению этих памятников. Фото РВИО.
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Немецкий город Байльрод - один из немногих, где сохранился памятник советскому Т-34. Но мемориал нуждался в реставрации, и волгоградцы - иннициаторы проекта «Своих не бросаем» (направленной на восстановление сохранившихся в Германии и других европейских стран, памятников и мемориальных комплексов советским воинам-освободителям) предложили свою помощь. В январе 2019-го волгоградский военно-исторический музей «Наследие» и бургомистр города Байльроде при Торгау господин Рене Феттер подписали соглашени, в рамках которого волгоградцы очистили монумент от грязи и коррозии, покрасили, привели в порядок территорию вокруг, заменили коммуникации.

На месте мемориала посол России в ФРГ Сергей Нечаев, бургомистр города Байльрод Рене Феттер и руководитель Волгоградского отделения РВИО Виктор Василевский посадили дуб — символическое дерево мира.

Как сообщают в региональном комитете культуры, танк Т-34 — один из немногих уцелевших памятников военной техники на территории Европы. Этот монумент был открыт в 1975 году — в день 30-летия встречи 1-го Украинского фронта армии СССР с войсками 1-й армии США на реке Эльба, которая поставила точку в страшной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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