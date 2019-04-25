С 26 апреля начнут ходить кораблики Красноармейск - Вязовая Грива

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-25T18:28:30+03:00

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С пятницы, 26 апреля 2019 года, в Волгограде дачников на их участки за Волгой повезут теплоходы по маршруту «Красноармейск - Вязовая Грива». По сравнению с прошлым годом рейсов станет в полтора раза больше. Речные трамвайчики будут ходить туда-обратно три раза в день. Такое решение приняли в связи с увеличением пассажиропотока. Особенно кораблики будут популярны летом, когда повезут волгоградцев на пляж. Обслуживает маршрут теплоход «ПС», он берет на борт до ста пассажиров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, от причала «Красноармейск» кораблики будут отправляться ежедневно в 6.00, 14.00 и 18.00, обратно - в 6.20, 14.20 и 18.20.

Дополнительные рейсы появились в расписании и на маршруте речных трамвайчиков «Волгоград - Островная». С 18 апреля добавились рейсы утром и вечером в четверг. До этого на остров по четвергам ходил только кораблик «Культбаза - Щучий пропан - Островная - Волгоград».

ИСТОЧНИК KP.RU