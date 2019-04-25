2019-04-25T18:28:30+03:00
Общество

С 26 апреля начнут ходить кораблики Красноармейск - Вязовая Грива

Теплоходы будут делать три рейса в день [расписание рейсов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Кораблики будут ходить три раза в день.Кораблики будут ходить три раза в день.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

С пятницы, 26 апреля 2019 года, в Волгограде дачников на их участки за Волгой повезут теплоходы по маршруту «Красноармейск - Вязовая Грива». По сравнению с прошлым годом рейсов станет в полтора раза больше. Речные трамвайчики будут ходить туда-обратно три раза в день. Такое решение приняли в связи с увеличением пассажиропотока. Особенно кораблики будут популярны летом, когда повезут волгоградцев на пляж. Обслуживает маршрут теплоход «ПС», он берет на борт до ста пассажиров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, от причала «Красноармейск» кораблики будут отправляться ежедневно в 6.00, 14.00 и 18.00, обратно - в 6.20, 14.20 и 18.20.

Дополнительные рейсы появились в расписании и на маршруте речных трамвайчиков «Волгоград - Островная». С 18 апреля добавились рейсы утром и вечером в четверг. До этого на остров по четвергам ходил только кораблик «Культбаза - Щучий пропан - Островная - Волгоград».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани будут судить безумного жениха, нанесшего 24 ножевых удара девушке
Сына Гасана Набиева могут лишить полномочий председателя райсуда из-за двойного гражданства
Бандиту, ограбившему ювелирный магазин в Камышине, дали 12 лет колонии
С 1 мая в Волгограде откроется 71-й сезон работы детской железной дороги
Волгоградцы смогут купить билеты на матч Ротор-СКА-Хабаровск в ж/д кассах
Волгоградский судостроительный завод продали в 7 раз дешевле первоначальной цены
«Красный Октябрь» продолжит работать без сухой газоочистки еще неопределенное время
Банда из Волгограда продала сотни литров икры почти на 50 миллионов рублей
Волгоградцев, сдавших квартиру в аренду на ЧМ-2018, просят заплатить налоги
Камышанин не мог попасть домой и обещал взорвать многоэтажку
В Волгограде приставы списали деньги со счета лежачего пенсионера по поддельному судебному решению
Пара из Волгограда жестко убила и сожгла пожилую нянечку
В Астрахани должник отправил в нокаут судебного пристава-женщину
Лесники высадили в волгоградскую землю четыре миллиона сеянцев
Получать электронные квитанции за электроэнергию стало еще проще
Под Волгоградом теща ранила ножом обидчика дочери и выгнала на улицу
Из-за пожара в больнице № 3 эвакуировали пациентов и персонал
Под Волгоградом в столкновении иномарок погибла автоледи