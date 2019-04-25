2019-04-25T18:11:02+03:00
Происшествия

В Астрахани будут судить безумного жениха, нанесшего 24 ножевых удара девушке

К счастью, астраханка выжила
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Парень три года преследовал девушку и угрожал ей, а однажды едва не убил. Фото из личных архивов героев публикации.Парень три года преследовал девушку и угрожал ей, а однажды едва не убил. Фото из личных архивов героев публикации.
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24-летнего астраханца Александра Каверина обвиняют в покушении на убийство по двум статьям - часть 3 статьи 30, и часть 1 статьи 105 УК РФ. К его счастью, девушка, которой он нанес 24 ножевых ранения, выжила. Поэтому и наказание будет не таким жестоким.

Это случилось 22 июля 2018 года. В тот день к Ксюше Ереминой в очередной раз приехал ее бывший ухажер. Она только отошла от разрыва. Пара встречалась пять лет, отношения погубила безумная ревность Александра. Сначала были скандалы, потом он стал поднимать на Ксенью руку. После очередного рукоприкладства девушка бросила жениха. Но тот не смирился. Обезумев от ревности, он подкараулил Ксюшу и набросился на нее. Сначала ударил в лицо, от чего она упала на землю. После этого он сел ей на грудь и стал бить принесенным с собой ножом.

- Очевидцы преступления вызвали «скорую», девушку доставили в больницу. Медики насчитали у нее 24 ножевых ранения. Шансы спасти ее были минимальными. Но молодой организм справился. Ксенья выжила, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Парня задержали сразу по «горячим следам».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, - уточняют в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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