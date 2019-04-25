Бандиту, ограбившему ювелирный магазин в Камышине, дали 12 лет колонии

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-25T15:48:44+03:00

В Камышине бандиты вынесли "ювелирки" почти на 7 миллионов рублей. Это было их 31-е ограбление. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгограде вынесли приговор еще одному члену банды, которая совершила дерзкое ограбление ювелирного магазина в Камышине Волгоградской области в июне 2017-го. 42-летнего жителя Ростовской области Александра Демченко признали виновным в совершении 27-ми преступлений.

Напомним, в июне 2017-го бандиты в масках и в камуфлированной одежде ворвались в ювелирный магазин и похитили драгоценностей на сумму свыше 7 миллионов рублей. В городе объявили план «Перехват», машину преступников обнаружили сотрудники ДПС и устроили погоню. Грабители открыли стрельбу. Именно Демченко произвёл не менее 8 выстрелов из пистолета АПС. Одна из пуль попала в голову 37-летнего гаишника, к счастью, по касательной.

Пятерых бандитов поймали, шестой - главарь банды - покончил с собой во время захвата. Демченко задержали в Азове. Седьмой, как оказалось, скончался от огнестрельных ранений еще в 2013-м. Восьмому удалось сбежать. Он до сих пор в розыске.

Когда взялись за расследование «деятельности» бандитской группы, оказалось, что они причастны к совершению 31 ограбления в Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях.

- Ущерб, причиненный в результате их преступной деятельности, составил порядка 100 миллионов рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Одного из бандитов - 28-летнего москвича Андрея Волкова уже осудили на 8,5 лет колонии строгого режима. Сегодня Волгоградский облсуд приговорил Демченко к 12,5 годам «строгача» с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

- Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую инстанцию, - уточняют в областном суде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="460" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/610947" frameborder="0"></iframe> Ограбление ювелирного магазина под Волгоградом и погоня попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU