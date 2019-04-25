С 1 мая в Волгограде откроется 71-й сезон работы детской железной дороги

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-25T14:25:38+03:00

Прокатиться с ветерком можно во все дни, кроме понедельника

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За лето 2018 года пассажирами Приволжской детской железной дороги стали восемь тысяч горожан, из них половина – дети. Ее восстановили пару лет назад и с того момента ДЖД – очень популярный вид транспорта. И не только. Около четырехсот юных волгоградцев учатся в центре профессиональной ориентации непростому, но очень важному ремеслу железнодорожника.

1 мая этого года 71-й практический сезон детской железной дороги будет открыт. Всего три остановочных пункта: «Станция Пионерская», «Станция «Гаситель» и «Площадь Чекистов». Горожан приглашают на праздничную программу.

- Юные железнодорожники выступят с творческими номерами. Также все желающие смогут увидеть экспозицию, рассказывающую об истории ДЖД и совершить увлекательную поездку по пойме реки Царица, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ПривЖД.

ДЖД – это не только поезда, это большой многофункциональный корпус, здесь есть депо и километровый полигон.

РАСПИСАНИЕ

Вторник – воскресенье, отправление со станции «Площадь Чекистов» в 10:30, 11:30, 12:30; 15:00, 16:00 и 17:00.

Понедельник - выходной день.

Стоимость посещения для детей до 5 лет бесплатно, от 5 до 11 лет - 100 рублей, для взрослых - 150 рублей. Справочная информация по телефонам в Волгограде: 8(8442) 90-42-34, 8-961-080-67-07 (с 9:00 до 16:00).

ИСТОЧНИК KP.RU