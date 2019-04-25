Волгоградцы смогут купить билеты на матч Ротор-СКА-Хабаровск в ж/д кассах

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-25T14:20:59+03:00

Билеты на футбол в ж/д кассах уже в продаже. Фото ФК "Ротор".

Правда, на станциях продают только места на один сектор - С 222

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В воскресенье, 28 апреля, на «Волгоград Арене» пройдет очередной футбольный матч. В рамках 34-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» принимает дома «СКА-Хабаровск». Билеты на эту игру можно купить уже сегодня, причем не только в точках продаж оператора Kassir.ru. С сегодняшнего дня билеты на футбол можно приобрести и в кассах железнодорожных станций: Красноармейская, Заканальная, Руднева, Волгоград-1 и Волгоград-2. Об этом новшестве «КП-Волгоград» рассказали в футбольном клубе.

Правда, пока в ж/д кассах будут продавать билеты только на один из секторов стадиона - С222. Цена этих биллетов - 200 рублей.

Напомним, клуб решил закрепить до конца сезона «льготную» стоимость билетов на игры «Ротора»: на все трибуны А и С — 200 рублей, на трибуны B и D — 100 рублей.

На данный момент сине-голубые занимают девятую строчку турнирной таблицы. «СКА-Хабаровск» находится на шестой строчке, опережая волгоградцев на пять очков. Но шансы на победу у «Ротора» велики, особенно, если учесть, что прошлый матч на выезде (13 октября) волгоградцы выиграли со счетом 1-0, а дома, как известно, и стены помогают.

ВАЖНО!

Купить абонементы и билеты на игры «Ротора» можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж оператора:

- ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2 (Волгоград, Рабоче- Крестьянская 11

- ТРЦ Акварель (Волгоград, проспект Университетский, 107 (вход Волга, касса на 1 этаже);

- ТРК Комсомолл (Волгоград, улица Землячки, 110 б (касса на 1 этаже, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето (Волжский, бульвар Профсоюзов, 1Б).

В этих точках можно приобрести билеты без сервисного сбора. При покупке билетов через интернет взимается сервисный сбор - 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU