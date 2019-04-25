2019-04-25T13:25:06+03:00
Общество

Волгоградский судостроительный завод продали в 7 раз дешевле первоначальной цены

Его купил индивидуальный предприниматель из Саратова за 324 миллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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О планах нового владельца пока ничего неизвестно.О планах нового владельца пока ничего неизвестно.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Волгоградский судостроительный завод выставили на торги в декабре прошлого года. Предприятие после бесконечной череды смены руководства признали банкротом, назначили конкурсного управляющего и подготовили к продаже. Учли все: от дрели до каждого помещения. Всего насчитали оборудования и зданий на 2 миллиарда 430 миллионов рублей. Но за несколько месяцев к апрелю 2019 года цена упала в 7 раз. К 24 апреля, когда проводились торги, нашлось три желающих: покупатель из Перми, из Челябинска и из Саратова. Самую большую цену предложил Илья Шарый, индивидуальный предприниматель. Свое ИП по продаже и покупке собственной недвижимости он зарегистрировал как раз за полтора месяца до торгов – 4 марта 2019 года.

Уменьшение цены при продаже крупных обанкротившихся предприятий – довольно частое явление. И как говорят эксперты, это позволяет новым владельцам вложиться в восстановление производства. Но, похоже, это немного другое. Если в истории с «Химпромом» новые владельцы разработали план и собираются открывать производство, действительно вкладываясь в будущее завода, то здесь о намерениях нового хозяина ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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