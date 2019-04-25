«Красный Октябрь» продолжит работать без газоочистки еще неопределенное время

СЕГОДНЯ 13:19 2019-04-25T13:19:03+03:00

Андрей Бочаров во время поездки на завод заявил, что нужно начать с анализа документации и учета оборудования

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Завод «Красный Октябрь» переживает не лучшие свои времена, и кто-то в городе даже считает, что он уже умер. Несмотря на это, только в прошлом месяце предприятие выпустило 10 тысяч тонн готовой продукции, среди которой - никелевые и хромистые нержавеющие стали. В четверг с рабочим визитом на «Красный октябрь» заехал губернатор, оценил условия труда рабочих - насколько им комфортно трудиться в цехах и переодеваться в бытовках. А также обсудил с руководством предприятия дальнейшую деятельность и экологические вопросы.

На сегодня большую часть бытовых помещений для рабочих уже привели в порядок. На заводе работают около 3,5 тысячи сотрудников. Как сообщает администрация области, работникам выплатили всю задолженность по зарплате, в том числе и за предыдущий период. Все текущие выплаты идут по графику. Скоро на заводе займутся формированием программ социальной защиты трудового коллектива.

- На сегодняшний день поддерживается основная производственная деятельность предприятия — состоялись встречи с Министром промышленности и торговли России, руководством госкорпораций и крупных компаний из числа действующих и потенциальных заказчиков предприятия, - сообщает администрация региона. - Ведутся предварительные переговоры с потенциальными инвесторами по созданию на предприятии новых производств.

С осени силовики продолжают проверку изъятых на заводе документов и бумаг, оценку действий прежнего руководства, правда, никаких результатов пока не озвучили.

Сегодня головная боль властей связана с экологической ситуацией. Завод продолжает работать без газоочистки, и в ближайшие дни ее установка не начнется. По словам Андрея Бочарова, устанавливать ее будут поэтапно, но сначала надо проанализировать документацию и провести учет оборудования.

Тем не менее, это не остановит производство. По информации пресс-службы завода, регулярные закупки на «Красном Октябре» совершают Волжский трубный завод и «Волгограднефтемаш», также металлопродукция отгружается на предприятия в ряде регионов России, в том числе на Урал, и страны ближнего зарубежья, включая Республику Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU