2019-04-25T13:20:48+03:00
Происшествия

Банда из Волгограда продала сотни литров икры почти на 50 миллионов рублей

Около тридцати человек находятся под следствием
Юлия Данильченко
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Банда продала сотни литров икры.Банда продала сотни литров икры.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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24 апреля сотрудники Главка, СУ СК и ФСБ по Волгоградской области вместе с московскими коллегами задержали 28 членов преступной банды, торговавшей черной икрой из-под полы. Общая прибыль от незаконного бизнеса – почти 50 миллионов рублей. Стражи порядка подозревают, что они реализовали не одну сотню литров деликатеса. Только при тридцати обысках в городе-герое и столице, куда сбывали товар, изъяли 120 литров икры осетровых.

- Основные точки сбыта располагались в Москве и области, куда деликатес целыми партиями доставлялся автотранспортом. В Волгограде продукция сбывалась в основном частным лицам. Известно, что цена за один литр черной икры составляла от 35 до 45 тысяч рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В пресс-службе регионального Главка уточнили, что в отношении банды возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов». Все они находятся под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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