Банда из Волгограда продала сотни литров икры почти на 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-25T13:20:48+03:00

Изменить размер текста: A A

24 апреля сотрудники Главка, СУ СК и ФСБ по Волгоградской области вместе с московскими коллегами задержали 28 членов преступной банды, торговавшей черной икрой из-под полы. Общая прибыль от незаконного бизнеса – почти 50 миллионов рублей. Стражи порядка подозревают, что они реализовали не одну сотню литров деликатеса. Только при тридцати обысках в городе-герое и столице, куда сбывали товар, изъяли 120 литров икры осетровых.

- Основные точки сбыта располагались в Москве и области, куда деликатес целыми партиями доставлялся автотранспортом. В Волгограде продукция сбывалась в основном частным лицам. Известно, что цена за один литр черной икры составляла от 35 до 45 тысяч рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В пресс-службе регионального Главка уточнили, что в отношении банды возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов». Все они находятся под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU