2019-04-25T12:26:22+03:00
Общество

Волгоградцев, сдавших квартиру в аренду на ЧМ-2018, просят заплатить налоги

25 и 26 апреля налоговая инспекция работает до 20-00
Екатерина МАЛИНИНА
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За полученный от квартир доход придется отчитаться.За полученный от квартир доход придется отчитаться.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Большинство политиков и чиновников отчитались о доходах за 2018 год. Тем, кто не успел, есть срок до 30 апреля. После этого опоздавших ждут штрафы и пени. Но предоставить данные о заработанных деньгах должны не только госслужащие. Декларацию обязаны составить те, кто продал квартиру, которой владеют меньше пяти лет, кто получил дорогие подарки не от близких родственников. В число тех, кто должен обязательно отчитаться, входят владельцы квартир, которые сдавались на ЧМ-2018 года. А таких в Волгограде было достаточно много.

Сослаться на занятость не получится. 25 и 26 апреля налоговики устраивают дни открытых дверей. Все налоговые без исключения будут в четверг и в пятницу работать до 8 часов вечера. Можно также оформить все бумаги и через сайт ФНС России «Личный кабинет физического лица».

За опоздание придется заплатить штраф в размере 5% не уплаченной в срок суммы налога (страховых взносов) за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления декларации (расчета), но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в ФНС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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