Камышанин не мог попасть домой и обещал взорвать многоэтажку

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-25T11:45:18+03:00

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Сообщение о терроризме в отдел полиции Камышина поступило еще в декабре 2018 года. Звонивший пригрозил, что взорвет одну из многоэтажек райцентра. На место ринулись стражи порядка со служебными собаками, но при обыске указанного дома ничего не обнаружили. Зато быстро поймали шутника. 42-летний мужчина был в алкогольном опьянении и отпираться не стал. Он даже пояснил причины своего поступка.

- Поздней ночью после употребления спиртного решил посетить родственников жены и не смог попасть в подъезд, так как забыл код домофона. На его телефонные звонки никто не отвечал, и он решил вызвать сотрудников полиции, сообщив им ложные сведения, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбудили уголовное дело за «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Суд уже вынес приговор – три года принудительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU