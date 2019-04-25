В Волгограде приставы списали деньги со счета лежачего пенсионера по поддельному судебному решению

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-25T11:40:48+03:00

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Прокуратура Кировского района Волгограда возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Пострадавший – 81-летний лежачий дедушка, а вот подозреваемого пока еще устанавливают.

О том, что со счета пенсионера списали 150 тысяч рублей, первыми узнали родственники. Им приходит отчет об операциях по карте. Дедушка уже давно доверил близким заботу о себе и своих капиталах. Когда стали выяснять, кто же украл деньги, выяснилось, что списали их судебные приставы. К ним пришло по почте судебное решение о взыскании с пенсионера долга в пользу 62-летнего жителя Городищенского района. Они быстро его исполнили.

Но родственники были уверены – их дедушка физически не мог наделать долги. Он давно не встает с кровати. Они обратились в прокуратуру. Сотрудники выяснили, что судебное решение – поддельное. Кто-то, видимо, узнал паспортные данные лежачего старика и решил этим воспользоваться.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Сейчас предстоит выяснить, кто же автор фальшивки. Ну а 62-летнего пенсионера через суд обязали вернуть волгоградцу 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU