2019-04-25T11:05:54+03:00
Происшествия

Пара из Волгограда жестко убила и сожгла пожилую нянечку

Облсуд оставил мужчину под стражей до вынесения приговора
Юлия Данильченко
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Изувеченное тело 68-летней жительницы Волгограда нашел следователь Кировского района в овраге. Ее убили, а потом сожгли, чтобы скрыть следы преступления. Сотрудники СУ СК вышли на след подозреваемых. Ими оказались 27-летний Владимир Базанов и его подруга.

- Они избили деревянным табуретом 68-летнюю сожительницу подозреваемой, которая помогала осуществлять уход за ребенком последней. После этого они перенесли потерпевшую в спальную комнату и оставили в беспомощном состоянии до момента наступления ее смерти. Базанов перевез тело в овраг и совершил поджог, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Волгоградского облсуда.

Мужчину взяли под стражу до 13 июня, но убийца не пожелал находиться в камере на время следствия и подал апелляцию, чтобы дожидаться приговора на свободе. Однако облсуд не посчитал нужным удовлетворить позицию обвиняемого в тяжком преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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