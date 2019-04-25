В Астрахани должник отправил в нокаут судебного пристава-женщину

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-25T10:58:53+03:00

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Судебному приставу редко бывают рады. Потому что приходит он, чтобы возвращать долги. В свой адрес им приходится выслушивать не самые приятные слова. Но до рукопрекладства дело обычно не доходит. Хотя есть и такие случаи. В Астрахани будут судить 29-летнего астраханца.

Его машину остановили на дороге. В этот день проходил совместный рейд ФССП, ГИБДД и ФНС: водителей проверяли по базе – есть ли за ними долги. Также посмотрели «досье» и на молодого человека. За ним оказалась налоговая задолженность. Судебный пристав попросил оплатить долг прямо на месте: быстро и удобно. Но автомобилист отреагировал на законное требование женщины совсем не по-мужски. Он ударил даму кулаком по голове. После такого нокаута служащая упала. Ее отвезли в больницу, где диагностировали сотрясение головного мозга.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье - применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU