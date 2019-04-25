Лесники высадили в волгоградскую землю четыре миллиона сеянцев

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-25T10:37:02+03:00

Лет через десять здесь будут леса из сосны, ясеня, акации, дубов

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Волгоградская область – это в основном степь. Естественных лесов здесь очень мало. Поэтому так важно заниматься сохранением тех ресурсов, которые есть и высаживать новые. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомприроде, в этом году лесники уже высадили четыре миллионов сеянцев. Часть из них в тех местах, где были пожары и вырубки, часть – на новых территориях. С нужной заботой здесь через десять появятся сосняки, дубравы, заросли ясеня и акации.

Кстати, работы продолжаются еще в 12 лесничествах. Всего лесовосстановительные работы коснутся 1200 гектаров. Заменят погибшие растения на новые на 1090 гектарах.

Теперь важно не бросать сеянцы на произвол ветра и жары. Будущее молодых лесов зависит и от самих волгоградцев. Важно не допустить пожаров: не бросать окурки вдоль трасс, не оставлять после себя мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU