Под Волгоградом теща ранила ножом обидчика дочери и выгнала на улицу

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-25T11:03:47+03:00

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В больницу 35-летнего жителя Иловлинского района госпитализировали 24 апреля. Раненного мужчину нашли у подъезда многоэтажного дома, он не мог даже вызвать «скорую». Под подозрение попала 63-летняя теща, защищавшая свою дочь от побоев.

- Задержанная созналась в содеянном и пояснила, что вечером к ней в гости пришла дочь со своим супругом. Мужчина стал вести себя агрессивно – оскорблял свою жену, нецензурно выражался, на замечания не реагировал. Через некоторое время он схватил женщину за волосы и намеревался нанести ей удар рукой, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Терпеть такое теща не стала: схватила нож и ранила зятя в спину, а потом выгнала на улицу. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ей грозит до десяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU