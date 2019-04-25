2019-04-25T09:59:44+03:00
Происшествия

Из-за пожара в больнице № 3 эвакуировали пациентов и персонал

Загорелась хозяйственная пристройка к зданию
Екатерина МАЛИНИНА
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Пожар ликвидировали за пять минут.Пожар ликвидировали за пять минут.Фото: Екатерина МАЛИНИНА
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Беспокойным получилось утро у персонала и пациентов больницы №3 на улице Советской в Волгограде. Ближе к девяти утра у них задымилась крыша одной из пристроек к основному зданию. Сотрудники вызвали пожарных и начали самостоятельно выводить пациентов из отделения, которое ближе всего находилось к опасному месту.

- Пожарные расчеты приехали на место через несколько минут после сообщения о ЧП, они за пять минут справились с огнем, пострадала кровля на площади 2-х квадратных метров. Сейчас сотрудники пожарной лаборатории выясняют причину пожара, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области.

- Как только приехали спасатели, людей сразу же завели обратно в помещения – опасности жизни и здоровью для них уже не было. В настоящее время больница работает в штатном режиме, - сообщили в комитете здравоохранения администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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