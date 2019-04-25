2019-04-25T09:42:42+03:00
Происшествия

В Волгоградской области вот уже четыре дня ищут сбежавшего после школы подростка

Мальчишка воспитывался в приемной семье
Екатерина МАЛИНИНА
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Подросток сбежал 22 апреля.Подросток сбежал 22 апреля.
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Бочкарев Алексей пропал 22 апреля 2019 года. 17-летний мальчишка утром отправился в школу в село Большевик Еланского района, а вот с уроков домой не вернулся ни вечером, ни на следующее утро

Живет мальчишка в приемной семье. Житель хутора Зеленый взял его под опеку не так давно. Вместе с ним мужчина воспитывает еще шестерых детей. Видимо, подростку захотелось свободы и не устроили порядки в новом доме.

На вид Алексею 16-17 лет, худой, волосы темно-русые, голубоглазый. На нем были синие кроссовки, черные трико и куртка. Из особых примет – шрам на правой руке 10-12 сантиметров, татуировка на предплечье LAKI.

Парнишку ищут и волонтеры и полиция. Всем, кто видел подростка, просьба позвонить по телефону полиции «02» или по номеру волонтеров "Волгоспаса" 89053979456. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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