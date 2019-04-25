На Мамаевом кургане в Волгограде тягач с военной техникой зацепил провода и снес столб
Утром 25 апреля волгоградских автомобилистов ждал неприятный сюрприз: на Второй Продольной в районе Мамаева кургана проезжую часть перегородил столб. Как говорят очевидцы, фонарь рухнул из-за тягача, который перевозил тяжелую технику: та зацепила провода.
- Техника не прошла под проводами и повалила столб, пробка жуткая, - рассказал КП-Волгоград свидетель происшествия Евгений Потапов.
Обошлось без пострадавших, но на дороге до сих пор затор, водители не могут разъехаться. По данным «Яндекс. Пробки», движение на участке было очень медленное. В центре событий не более трех километров в час, в хвосте – около семи километров.
Волгоградцы возмущены тому, что тягач с тяжелой техникой вообще оказался в черте города.
- Это техника из Владикавказа, которая идет на учения. Они передвигались по маршруту, все было рассчитано: машина прошла, а «Бук» верхушкой зацепился за провода. На месте работают инспекторы ГАИ, никто не пострадал. Движение восстановлено, столбы убрали, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.
ИСТОЧНИК KP.RU