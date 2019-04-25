2019-04-25T09:46:16+03:00
Происшествия

Под Волгоградом сгорел деревянный дом: трое погибших

Пожар случился ночью, пенсионеры не успели выйти на улицу
Юлия Данильченко
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Жильцы дома не успели выбраться на улицу.Жильцы дома не успели выбраться на улицу.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Тела двух женщин и мужчины нашли в сгоревшем доме под утро 25 апреля во Фроловском районе Волгоградской области. Тут в хуторе Омелино около трех часов ночи вспыхнул частный деревянный домик. Крыша была тоже на досках, постройку быстро охватил огонь. Это увидели соседи, они и сообщили о ЧП спасателям.

- В кратчайшие сроки к месту пожара прибыли пожарные расчёты 75-ой пожарной части Государственной противопожарной службы и 58-ой пожарно-спасательной части, которые локализовали горение в 03:10, ликвидировали – в 03:30, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Погибшими оказались 90-летняя пенсионерка, 62-летний мужчина и 62-летняя женщина.

- Специалисты склоняются к тому, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Установлено, что очаг возгорания находился в кухне дома. Соседи рассказали следователям, что ранее в указанном домовладении уже происходили пожары из-за того, что жильцы забывали выключить газовую плиту, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

А в ГУ МЧС напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил. В случае ЧП необходимо позвонить по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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