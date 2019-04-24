2019-04-24T21:32:46+03:00
Общество

В Волгоградской области выбрали лучшую бригаду «скорой» помощи

Первое место в профконкурсе досталось коллективу подстанции №8 Советского района Волгограда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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В Волгоградской области провели конкурс среди бригад «скорой» помощи. Выбирали лучших профессионалов: специалисты должны были показать хорошую теоретическую и практическую подготовку и умение применять знания на практике. В финал вышли 12 бригад из Волгограда, Волжского, Камышина и Михайловки. В итоге лучшим признали коллектив скорой помощи подстанции № 8 Советского района Волгограда, второе - бригада подстанции № 7 Дзержинского района, третье - бригада СМП из Волжского.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, служба скорой медицинской помощи представлена главным отделением в Волгограде, которое имеет филиалы и структурные подразделения в Волжском, Камышине и Михайловке, а также 41 отделением скорой медицинской помощи в составе ЦРБ и отделениями экстренной консультативной помощи на базе перинатальных центров, областной, 25 больницы. В среднем в Волгограде ежедневно дежурят 74 бригады скорой медицинской помощи, обслуживаются до 2500 вызов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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