2019-04-24T19:54:50+03:00
Происшествия

Прокуратура Волгограда заблокировала сайты с инструкциями для магазинных воришек

На этих порталах размещали информацию о шоплифтинге
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дроппинг, шоплифтинг… Еще несколько лет назад в России и не слышали таких слов, а сегодня эти «модные» течения просто захлестнули интернет и податливую молодежь. Речь идет и тихом воровстве из магазинов. Выносят все - от спиртного до сковородок. А потом хвастаются своими «достижениями» в интернете. Появились даже сайты, на которые опытные шоплифтеры рассказывают как правильно воровать, как избежать ответственности за кражу, сколько можно заработать на таком «увлечении»… Вот таких четыре сайта и обнаружили сотрудники волгоградской областной прокуратуры.

Вход на сайты был свободным, то есть почитать такую инструкцию могли даже несовершеннолетние дети. Поэтому прокуратур Волгограда обратился в суд с исковым заявлением и требованием запретить размещение подобной информации в интернете.

Центральный райсуд Волгограда требования прокурора удовлетворил. Теперь доступ к этим сайтам заблокирует Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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