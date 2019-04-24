2019-04-24T19:41:55+03:00
Общество

За три года минус сорок тысяч человек: из Волгоградской области бегут даже беженцы

Наш регион попал в число лидеров по убыли населения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградская область уже много лет подряд теряет жителей.Волгоградская область уже много лет подряд теряет жителей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Если верить статистике, то за последние годы в России численность населения выросла. Вот только увеличилась она не за счет рождаемости, а за счет приезжих. И это пугает. Но еще больше пугает тот факт, что отрицательный прирост населения в 2016-2018 зафиксирован в 60 субъектах РФ, то есть в более, чем в 70% регионов. В их числе и Волгоградская область.

Кстати, наш регион попал в число лидеров по убыли населения за последние три года. Да, у соседей в Ростовской и Воронежской областей также сохраняется падение рождаемости, но они компенсируют потерю населения за счет мигрантов (причем как внутренних, так и иностранных). А вот из Волгоградской области, судя по данным агентства РИА-рейтинг, бегут даже беженцы.

За последние три года естественная убыль населения Волгоградской области составила - 27,17 тысяч человек. Еще 14 тысяч покинули регион в поисках лучшей жизни. С такими данными Волгоградская область заняла 55-ю позицию в рейтинге агентства.

Лидерами по миграционному приросту предсказуемо стали Москва и Московская область, Питер и Краснодарский край. Самая высокая рождаемость по-прежнему остается в Дагестане, Чеченской республике, Москве, Ханты-Мансийском округе и Санкт-Петербурге.

Аутсайдерами демографического рейтинга стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области. В общем, в стране сохраняется тенденция сокращения жителей Центра России, регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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