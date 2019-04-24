2019-04-24T18:59:25+03:00
Общество

В Волгограде на Фонтанной установят светофор

Еще один перекресток в Дзержинском районе станет регулируемым
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На перекрестке улицы Фонтанной и Продольной впервые появятся светофоры.На перекрестке улицы Фонтанной и Продольной впервые появятся светофоры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Заторы и аварии на пересечении Продольной магистрали и улицы Фонтанной в Дзержинском районе - явление постоянное. Водители давно его причислили к опасным. Наконец-то на него обратили внимание и власти: в ближайшие дни на этом перекрестке впервые установят светофор.

- Рабочие МП «Северное» уже приступили к монтажу светофоров. В первую очередь на перекрестке поставят восемь светофоров для транспорта. Позднее к ним подключат четыре пешеходных светофора с кнопкой вызова. Кроме того, на перекрестке поставят системы фото - и видеофиксации,- сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

При настройке режима работы этих светофоров специалисты учитывали суточный и максимально возможный трафик транспорта, движущегося по обеим улицам.

В администрации Волгограда напоминают, что за последние несколько лет в Волгогграде устновили более 1 тысячи новых светофорных объектов. Большая часть из них оснащена системой обратного отсчета времени и устройством звуковой сигнализации. Так, светофоры появились на пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева, проспекта Металлургов и улицы Таращанцев, улиц 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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