Матч волгоградского Ротора и Краснодар-2 закончился вничью

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-24T18:35:31+03:00

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Матч 33-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между ФК «Краснодар-2» и волгоградским «Ротором», несмотря на нулевой результат, получился интересным и насыщенным. 24 апреля сине-голубые играли на чужом поле, но при этом показали красивый футбол. Были и острые атаки, и голевые моменты, и напор. Подопечные Игоря Менщикова и Павла Могилевского действительно старались. И дважды могли забить. Не хватило, как говорят, фарта.

Но и краснодарцы не смогли распечатать ворота волгоградцев. Филиппов в очередной раз вышел «сухим» из игры. За 90 минут футболисты так и не смогли порадовать своих болельщиков голов. Счет на табло остался - 0:0.

К сожалению, этот матч принес «Ротору» всего одно очко, и с результатом в 46 баллов команда остается на девятой позиции в турнирной таблице. Впрочем, именно такую задача - закрепиться в центре турнирной таблицы - игрокам и ставили в начале сезона. И, надо отметить, что этой весной сине-голубые еще ни разу не проиграли.

Следующий матч в рамках 34-го тура Олимп-Первенство ФНЛ состоится 28 апреля: «Ротор» принимает у себя на «Волгоград Арене» СКА-Хабаровск. Начало игры - в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU