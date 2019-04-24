2019-04-24T18:35:31+03:00
Спорт

Матч волгоградского Ротора и Краснодар-2 закончился вничью

Ни одна команда не смогла распечатать ворота соперника - 0:0
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
Изменить размер текста:

Матч 33-го тура Олимп-Первенства ФНЛ между ФК «Краснодар-2» и волгоградским «Ротором», несмотря на нулевой результат, получился интересным и насыщенным. 24 апреля сине-голубые играли на чужом поле, но при этом показали красивый футбол. Были и острые атаки, и голевые моменты, и напор. Подопечные Игоря Менщикова и Павла Могилевского действительно старались. И дважды могли забить. Не хватило, как говорят, фарта.

Но и краснодарцы не смогли распечатать ворота волгоградцев. Филиппов в очередной раз вышел «сухим» из игры. За 90 минут футболисты так и не смогли порадовать своих болельщиков голов. Счет на табло остался - 0:0.

К сожалению, этот матч принес «Ротору» всего одно очко, и с результатом в 46 баллов команда остается на девятой позиции в турнирной таблице. Впрочем, именно такую задача - закрепиться в центре турнирной таблицы - игрокам и ставили в начале сезона. И, надо отметить, что этой весной сине-голубые еще ни разу не проиграли.

Следующий матч в рамках 34-го тура Олимп-Первенство ФНЛ состоится 28 апреля: «Ротор» принимает у себя на «Волгоград Арене» СКА-Хабаровск. Начало игры - в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Волгограда заблокировала сайты с инструкциями для магазинных воришек
За три года минус сорок тысяч человек: из Волгоградской области бегут даже беженцы
В Волгограде на Фонтанной установят светофор
Десять тысяч волгоградцев получат компенсации на покупку цифровых приставок
В Волгограде появится второй вертолет санавиации
Перекрытия дорог 28 апреля в Волгограде
В Волгограде построят новое здание Арбитражного суда за 1,5 миллиарда рублей
В Астрахани артиллеристов на «Торнадо-С» подняли по тревоге
Астраханцы попросили у правительства ловить десять килограммов воблы в сутки, а не пять
В мае на мосту по Волжской ГЭС начнут асфальтировать дорогу
Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч за падение дочери с лестницы
На майские праздники по Волге пустят вдвое больше речных трамвайчиков
Астраханец убил многодетную мать, пока дети спали в соседней комнате
В Волгограде задержали банду бутлегеров, которая делала вино из спирта, воды и красителей