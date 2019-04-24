2019-04-24T17:42:50+03:00
Общество

Десять тысяч волгоградцев получат компенсации на покупку цифровых приставок

С 3 июня Волгоградская область переходит на цифровое телевещание
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Малоимущим вернут до 5 тысяч рублей за покупку приставки или телевизора.Малоимущим вернут до 5 тысяч рублей за покупку приставки или телевизора.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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3 июня 2019-го Волгоградская область, вместе с остальными регионами России, переходит на цифровое телевизионное вещание. К этому моменту у всех, кто хочет и дальше смотреть ТВ, должны быть либо новые телевизоры, которые способны принимать цифровой сигнал, либо цифровые приставки. Понимая, что для малоимущих людей «выкроить» даже тысячу рублей на новую приставку - проблематично, власти региона приняли решение компенсировать особо нуждающимся эти затраты. Правда, компенсации получат всего 10 тысяч волгоградских семей.

- Получить компенсацию смогут те семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области. При этом допускается, что у семьи есть один объект недвижимого имущества или транспортное средство, - уточняют в администрации региона.

За получением компенсации следует обращаться в центры социальной защиты населения по месту жительства.

С собой необходимо взять следующие документы: справки, подтверждающие доход и факт покупки телевизора, либо цифровой приставки (при этом с момента приобретения приборов должно пройти не более трех месяцев).

- Заявление рассмотрит специальная комиссия. В случае положительного решения, получателю вернут до пяти тысяч рублей — выплата производится в виде единовременного пособия, - поясняют в администрации.

Дополнительную информацию граждане могут получить в центрах социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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