Десять тысяч волгоградцев получат компенсации на покупку цифровых приставок
3 июня 2019-го Волгоградская область, вместе с остальными регионами России, переходит на цифровое телевизионное вещание. К этому моменту у всех, кто хочет и дальше смотреть ТВ, должны быть либо новые телевизоры, которые способны принимать цифровой сигнал, либо цифровые приставки. Понимая, что для малоимущих людей «выкроить» даже тысячу рублей на новую приставку - проблематично, власти региона приняли решение компенсировать особо нуждающимся эти затраты. Правда, компенсации получат всего 10 тысяч волгоградских семей.
- Получить компенсацию смогут те семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области. При этом допускается, что у семьи есть один объект недвижимого имущества или транспортное средство, - уточняют в администрации региона.
За получением компенсации следует обращаться в центры социальной защиты населения по месту жительства.
С собой необходимо взять следующие документы: справки, подтверждающие доход и факт покупки телевизора, либо цифровой приставки (при этом с момента приобретения приборов должно пройти не более трех месяцев).
- Заявление рассмотрит специальная комиссия. В случае положительного решения, получателю вернут до пяти тысяч рублей — выплата производится в виде единовременного пособия, - поясняют в администрации.
Дополнительную информацию граждане могут получить в центрах социальной защиты населения.
ИСТОЧНИК KP.RU