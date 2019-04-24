В Волгограде появится второй вертолет санавиации

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-24T17:09:41+03:00

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Вертолеты санавиации, которые появились в Волгоградской области накануне Чемпионата мира по футболу, уже очень хорошо себя зарекомендовали. За два года «крылатая скорая» эвакуировала более 500 пациентов. к 2024 году число вылетов планируют увеличить в два раза. Для этого намерены закупить еще несколько машин санавиации. Проект по развитию этого направления в регионе уже поддержали в Минздраве РФ. Как уточняют в облздраве, новые крылатые «скорые» будут оснащены по передовым стандартам.

- Сегодня в Волгограде две площадки для санавиации - у больницы скорой помощи № 25 и у кардиоцентра. Приспособленные площадки есть в 28 районах области. две площадки в Камышине и Михайловке оборудованы огнями для ночного старта-посадки вертолета. В Камышине и Новоаннинске оборудованы два места дозаправки (чтобы вертолет мог преодолевать расстояния свыше 400 километров). В планах оборудовать еще дополнительно площадки в Камышине, Михайловке, Урюпинске. Они будут построены уже в следующем, 2020, году при районных больницах, модернизированных в межрайонные центры оказания экстренной медицинской помощи, - уточняют в администрации региона.

К слову, сейчас в волгоградской санавиации работает девять врачей и 14 специалистов среднего медперсонала — это врачи скорой медицинской помощи, врачи-анестезиологи-реаниматологи, анестезисты, фельдшеры.

ИСТОЧНИК KP.RU