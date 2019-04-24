Перекрытия дорог 28 апреля в Волгограде

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-24T17:06:54+03:00

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На Пасху, 28 апреля 2019 года, в центре Волгограда пройдет большой крестный ход. Верующие пойдут двумя потоками к строящемуся храму Александра Невского. Соберутся православные у Свято-Духова монастыря и у храма Всех святых на 7-й Гвардейской. Участников ожидается много, поэтому в центре Волгограда для транспорта перекроют дороги на время шествия крестного хода по пути его следования. 28 апреля 2019 с 16.30 до 17.30 автомобилисты не смогут проехать по улицам: Чуйкова от Комсомольской до Аллеи Героев, Володарского в границах улиц Балонина и Мира, Кубанской от Второй продольной до Балонина. Также на час перекроют улицу Рокоссовского от проспекта Жукова до улицы Ангарской.

Впервые на площади Павших Борцов волгоградцам будут раздавать благодатный огонь из Иерусалима. Саму площадь сделают пешеходной на три дня. Запретят стоянку и остановку транспорта с 8.00 26 апреля до 22.00 28 апреля 2019 года. А полностью перекроют дороги на площади Павших Борцов и улице Мира в Светлое Христово Воскресение - 28 апреля с 7 до 22 часов.

Также на время Волгоград Марафона на два дня 27 и 28 апреля перекроют Нулевую продольную.

ИСТОЧНИК KP.RU