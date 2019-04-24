В Волгограде построят новое здание Арбитражного суда за 1,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-24T16:51:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде Арбитражный суд строит для себя новое здание. Старое уже не вмещает объем работы, поэтому новое будет площадью аж 15 тысяч квадратных метров. На сайте госзакупок уже появился лот на разработку проектно-сметной документации. Только на это потратят из бюджета 48 миллионов рублей. А само здание суда обойдется ориентировочно в 1,5 миллиарда рублей (в ценах 2019 года). Правда, появится оно еще нескоро, только проект будут делать больше года.

Находиться новое здание суда будет в водоохранной зоне на берегу Волги в тупике улицы Степана Разина в Ворошиловском районе Волгограда.

Сколько этажей будет в здании, не указывается, но при этом уже запланированы лифты. Кстати, рассчитано здание будет на 255 сотрудников суда. Также в эту сумму входит и установка необходимого для арбитражного суда оборудования - системы защиты от утечки информации, аудио- и видеопротоколирования, системы электронного перевода и часофиксации.

Подрядчик также должен предусмотреть в проекте проведение берегоукрепительных работ, так как здание будет расположено в непосредственной близости к Волге. А также комплексное озеленение - с клумбами, лавочками и малыми архитектурными формами.

ИСТОЧНИК KP.RU