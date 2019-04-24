В Астрахани артиллеристов на «Торнадо-С» подняли по тревоге

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-24T15:56:08+03:00

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В Астраханской области по тревоге подняли Дивизионы большой мощности реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО). К счастью, это всего лишь учения.

Боевые расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» совершили 100-километровый марш в назначенный район на полигоне Капустин Яр. Там артиллеристы окопались, замаскировали технику и организовали ее боевую охрану. Также военнослужащие выполнили топопривязку и ориентирование на местности, - уточняют в пресс-службе ЮВО.

- Кроме того, в рамках учения солдаты произвели разведку целей с использованием современных станций и комплексов артиллерийской разведки, и организовали канал связи для взаимодействия между подразделениями, - добавляют в ведомстве.

На завершающем этапе учений военнослужащие проведут боевые пуски из РСЗО «Торнадо-С». В учениях задействованы более 1 тысячи человек и более 100 единиц военной техники, в том числе боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Торнадо-С». Учения продлятся до конца недели. Так что, если в небе увидите странное свечение или следы, не пугайтесь - это след от ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU