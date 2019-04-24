Астраханцы попросили у правительства ловить десять килограммов воблы в сутки, а не пять

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-24T15:54:34+03:00

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Пока рыбаки оккупировали астраханские берега в погоне за воблой, саму воблу обсуждали на самом высоком уровне - на Колегии Росрыболовства, которая проходила в Астрахани. Выступал и полпред президента в ЮФО Устинов, и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Все отметили большой вклад Астраханской области в развитие рыбохозяйственной отрасли страны. В ответ на похвалу и.о. губернатора Сергей Морозов выступил с предложением: внести изменения в Правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. Причем в этом случае позиция губернатора выражает мнение всех астраханских рыбаков.

Первое, что было бы неплохо сделать, убрать завышенные требования к промышленному рыболовству. Это влечет за собой неосвоение квот, дополнительные расходы и высокие цены на рыбу в магазинах

Вторая инициатива – по суточным нормам вылова. Большинство уверено, что пять килограммов для воблы, плотвы и леща – слишком мало. Десять килограммов в сутки не создаст угрозы для воспроизводства - считают астраханские чиновники. Подобные нормы действуют в соседней с Астраханской Волгоградской области.

Еще одни поправки должны касаться ответственности владельцев ГТС и заводов, кто вредит экологии.

- Нужно ввести ответственность собственников гидротехнических сооружений и промышленных предприятий за нанесение вреда биологическим ресурсам водных бассейнов в период нереста, воспроизводства и миграции, - считает и.о губернатора Сергей Морозов.

Высокопоставленные чиновники просьбы астраханцев услышали, но отреагируют ли?. Вполне возможно, что уже в следующем году внесут еще одни поправки в Правила рыболовства – но уже в интересах простых рыбаков.

ИСТОЧНИК KP.RU