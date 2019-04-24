В мае на мосту по Волжской ГЭС начнут асфальтировать дорогу

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-24T15:33:58+03:00

Придется волгоградским водителям запастись терпением: пробка будет здесь все лето. Фото администрации ВО.

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Для тех, кто ежедневно стоит в пробке на мостовом переходе Волжской ГЭС есть две новости. Первая - старый дефектный слой асфальта на участке 334 метра уже срезали, наполовину разобрали покрытие тротуаров и на 73% выполнили демонтаж старого парапета. Окончательно демонтажные работы закончат через две недели. Вторая - на место срезанного асфальта уложат четыре слоя новой дорожной одежды: нижний выравнивающий, гидроизоляцию, средний защитный слой и верхний слой, который будет выполнен из литого асфальтобетона.

- Такой вид покрытия обеспечивает хорошее сцепление и на 25% увеличивает срок службы дорожного полотна, - говорят в региональном комитете транспорта и дорожного строительства.

Параллельно специалисты обновляют конструкции в подмостовой части. Пролетные строения обрабатывают пескоструйкой. В этом году также в планах демонтировать пришедшие в негодность деформационные швы, заменить старые металлические конструкции, установить новое ограждение и освещение на мосту.

- Полностью завершить этот участок планируется в сентябре, - уточняют в комитете. - А уже в 2020-м (на втором этапе) приведут в порядок еще 495 метров мостового перехода. Оставшуюся часть автодорожного комплекса плотины Волжской ГЭС реконструируют в 2021 году — речь идет об участке 627 метров.

Напомним, мостовой переход Волжской ГЭС капитально ремонтируют впервые за 58 лет его эксплуатации. За три года на его обновление будет выделено 660 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU