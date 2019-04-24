Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч за падение дочери с лестницы

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-24T14:27:50+03:00

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Когда дети приходят в школу, отвечают за них учителя: и даже если это перемена или продленка. В Волгограде мужчина сумел доказать в суде вину гимназии в травмах своей дочери.

В апреле прошлого года его дочь-младшеклассница осталась, как обычно, на продленке в гимназии №17. Но обратно за ней пришлось ехать уже в больницу. Во время прогулки ребенок прошел к эвакуационному выходу, забрался на лестницу и упала вниз. Девочка получила травму – закрытый перелом предплечья со смещением. На скорой ее отвезли на «скорой» к медикам.

Родители решили, что за ЧП должна ответить гимназия. Ведь за их ребенком должна была следить педагог начальных классов. Но она не заметила, как девочка направилась к лестнице.

Суд встал на сторону папы. Он решил, что гимназия обязана выплатить 60 тысяч рублей истцу. Образовательное учреждение не согласилось с определением и направило апелляцию в областную инстанцию.

Суд отклонил доводы жалобы за несостоятельностью, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU