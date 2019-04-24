На майские праздники по Волге пустят вдвое больше речных трамвайчиков

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-24T14:09:11+03:00

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Впереди майские праздники, в которые волгоградцы по традиции постараются выехать на природу, на дачу и открыть сезон пикников. Поэтому для удобства горожан на длинные праздничные выходные в Волгограде вдвое увеличат количество рейсов речных трамвайчиков. Уже с 30 апреля 2019 года теплоходы будут делать день более 40 рейсов в день вместо двадцати. В таком же усиленном режиме пустят кораблики за Волгу и в среду, 8 мая. Изменения коснутся маршрутов «Волгоград - Культбаза», «Волгоград - Островная», «Волгоград - Щучий проран», «Обувная фабрика - остров Сарпинский» и «Тулака - остров Сарпинский».

- С 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая речные трамваи будут ходить по расписанию выходного дня, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - А теплоходы на остров Сарпинский с пристани «Руднева» сохранят свое обычное расписание.

ИСТОЧНИК KP.RU