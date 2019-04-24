2019-04-24T13:45:54+03:00
Происшествия

Астраханец убил многодетную мать, пока дети спали в соседней комнате

Сожитель десять раз ударил женщину ножом
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина 10 раз ударил подругу ножом.Мужчина 10 раз ударил подругу ножом.
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Сейчас следователи еще работают на месте преступления в селе Оранжереи Икрянинского района, поэтому подробности страшного происшествия еще выясняются.

Убийство в одном из домов произошло в ночь с 23 на 24 апреля. 42-летний бывший зэк вот уже много месяцев жил у своей подруги. Женщина рассталась с отцом своих четверых детей. Когда-то астраханка сильно пила, но закодировалась ради детей. Она думала, что новый избранник сможет стать для них хорошим папой. Но сильно ошиблась. Накануне вечером она отправила старшего сына после школы к бабушке, у которой он и остался ночевать, а младших уложила дома вечером спать. Ссора началась из-за пьянки: женщина возмутилась, что ее гражданский муж снова заявился домой подшофе. В разгар склоки мужчина схватился за нож. Он десять раз ударил жену ножом. Она погибла на месте.

- После этого убийца отправился к родственникам жертвы и рассказал, что их дочь умерла, отравившись алкоголем. А затем сбежал. Задержали его через несколько часов. Сейчас он находится в СИЗО, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

Видели ли дети сцену убийства – пока неизвестно. С ними предстоит работать психологу. Возможно, малышей, старшему из которых только восемь, отдадут под опеку бабушке.

Дети спали в соседней комнате, когда новый "папа" убивал их мать. Фото: СУ СК по Астраханской области

Дети спали в соседней комнате, когда новый "папа" убивал их мать. Фото: СУ СК по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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