В Волгограде задержали банду бутлегеров, которая делала вино из спирта, воды и красителей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-24T12:51:59+03:00

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Если бы волгоградцы видели, каким способом производят коньяк или элитный виски, который продают в некоторых магазинах, то многие из них навсегда стали бы трезвенниками и язвенниками. В Волгограде полицейские задержали членов банды бутлегеров. Большие партии алкоголя они производили дома, в полном пренебрежении к элементарным требованиям гигиены.

Главным в схеме был 56-летний волгоградец. Он продавал троим волгоградцам готовый спирт, а также уже готовый коньяк, водку и прочий кустарный продукт. А те, в свою очередь, делали из спирта водку, коньяк, шампанское, вино – подпольный цех был прямо дома. Этикетка зависела от того, сколько градусов было в конечном продукте и какой краситель и вкусовую добавку в него кинули. Так получали сладкие, фруктовые вина. Весь этот товар они оптом сбывали в магазины.

Производили алкоголь большими партиями.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В результате 19 обысков оперативники изъяли 6 тысяч полулитровых бутылок алкоголя, более 200 канистр с этиловым спиртом, 16 тысяч пустых стеклянных бутылок, приспособления для изготовления и упаковки спиртосодержащей жидкости, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Также нашли и заветные тетрадки, где «самогонщики» вели бухучет. Также была и наличка – 160 тысяч рублей.

Все четверо сейчас находятся в СИЗО, им предстоит ответить за самопальную продукцию. Также предстоит следователям выяснить, могли ли их водка или коньяк угрожать здоровью граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU