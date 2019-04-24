2019-04-24T11:55:42+03:00
Общество

На Мамаевом кургане потравили комаров и клещей

От кровососов обработали 25 гектаров
Екатерина МАЛИНИНА
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Результаты обработки почувствуем на себе в сезон комаров.Результаты обработки почувствуем на себе в сезон комаров.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Волгоградской области сейчас самая замечательная пора. Уже все зелено, а насекомые еще окончательно не проснулись от зимы. Но уже в мае появятся «стаи» кровопийц. Чтобы их было гораздо меньше и чтобы уберечь волгоградцев от клещей, территории возле озер, рек, детских лагерей будут обрабатывать от опасных насекомых.

24 мая акарицидную обработку зелени провели возле Мамаева кургана. Специалисты опрыскали 25 гектаров лесопарковой зоны. В ближайшее время дезинсекторы также наведаются на 133 водоема. Правда, перед ними стоит задача не просто опрыскать траву. Перед обработкой территорию выкашивают, затем убирают мусор.

Также обещают избавить от полчищ насекомых и членистоногих туристические маршруты в области, рекреационные зоны, парки, где часто бывают волгоградцы.

Обработка пройдет в семь этапов. Ее будут контролировать не только чиновники из Облздрава, но и сотрудники Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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