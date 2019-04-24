На время Волгоград Марафона перекроют дороги

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-24T11:01:44+03:00

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Восемьсот любителей активного образа жизни из разных городов и стран 27 и 28 апреля 2019 года пробегут уже ставший доброй весенней традицией «Волгоград Марафон». Дистанция пройдет вдоль Волги по Нулевой продольной. В этом году старт и финиш будут возле музея «Россия - моя история», а развороты - возле построенного к чемпионату мира стадиона «Волгоград-Арена» и жилого комплекса «Волжские паруса». Поэтому Нулевую продольную на два дня закроют для автомобилей. С 0.00 27 апреля до 15.00 28 апреля перекроют дорогу на набережной 62-й Армии от улицы Калинина до ЦКЗ. На участке от речпорта до «Волгоград Арены» проезд закроют позже - с 23.00 27 апреля.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, впервые в этом году детский километровый забег решили провести накануне главных соревнований. Он стартует 27 апреля в 15.00. А перед этим ребят и их болельщиков с 13.30 ждет развлекательная шоу-программа. В воскресенье, 28 апреля в 9.00 бегуны выйдут на дистанции 5000 метров - для новичков, 10 000 метров - для «уверенных пользователей», 21 097 метров - для «продвинутых» и, наконец, 42 195 метров - для мастеров. Будет и марафонская эстафета - экиден.

Стать участником Волгоград Марафона может каждый желающий, имеющий допуск врача. Регистрация на месте старта и финиша у музея «Россия – моя история» 27 апреля с 10.00 до 20.00. Подробности по телефону (8442) 26-78-88 и на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU